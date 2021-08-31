В сочинском Дагомысе пылает еще одно кафе

Сегодня ранним утром на набережной Дагомыса в Сочи вспыхнуло еще одно кафе, площадь пожара составляет 400 кв м, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В 6:44 к месту вызова были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. В 6:53 по прибытию к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 400 кв м", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пожар тушат 13 спасателей и пять единиц техники, - добавили в МЧС региона.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в минувшую пятницу на Приморской набережной Сочи загорелось кафе площадью 500 кв м.