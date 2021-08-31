В Махачкале повысят плату за проезд в маршрутках

Общественный транспорт в Махачкале подорожает с 23 до 27 рублей. Об этом говорится в приказе ООО "Современная транспортная система".

"Установить плату за проезд одного пассажира и провоз одного места багажа в городском транспорте по регулярным муниципальным маршрутам автобусных пассажирских перевозок Махачкалы, обслуживаемым ООО "Современная транспортная система", в размере 27 рублей", - сказано в заявлении.

Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 года.