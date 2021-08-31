Жителей столичного региона ждет последний погожий денек

Перед наступлением календарной осени жителей столичного региона ждет еще один погожий денек – воздух прогреется до 26 градусов тепла, а утром могут пройти кратковременные дожди, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Погода облачная, с прояснениями, в начале дня возможны кратковременные дожди и очаги тумана, далее - без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице - 24-26 градусов тепла, по области - от плюс 22 до плюс 27", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет восточный, его скорость составит 3-8 м/с, а вот атмосферное давление начнет падать, и к вечеру барометры покажут 743 мм рт ст, что ниже нормы. А уже завтра в регион придет похолодание и начнутся затяжные дожди, - добавил синоптик.