Коронавирус в Казахстане уверенно идет на спад

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией – болезнь идет на спад, - сообщили в Минздраве страны.

Лидерами по числу заболевших по-прежнему остаются Алматы - 1 309 инфицированных,

Карагандинская область – 551 заболевший, Нур-Султан – 376 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших выявлено в Алматинской (359), Павлодарской (296), Акмолинской (259), Костанайской (245), Восточно-Казахстанской (166), Шымкенте (137), Атырауской (126), Актюбинской (123) и Мангистауской (109) областях.

Всего в стране с марта 2020 года выявлен 789 471 заболевший COVID-19, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 6 533 человека, всего в стране с начала пандемии выздоровело 673 629 человека.

По данным на 29 августа, от коронавируса скончались 82 пациента, от ковидной пневмонии - 22 казахстанца, всего жертвами коронавируса в Казахстане стали 9 304 человека, пневмонии с признаками COVID-19 - 4 428 пациентов.

По состоянию на 31 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 113 402 человека, в том числе в стационарах находятся 25 582 пациента, на амбулаторном уровне – 87 820.

Напомним, накануне сообщалось о 5 993 выявленных за сутки казахстанцах, заболевших коронавирусной инфекцией.