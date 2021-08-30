Желающих получить профобразование в Грузии ждут тесты

Отбор студентов на некоторые программы профессионального образования будет организован Национальным центром экзаменов и оценок путем тестирования 6 и 7 сентября, сообщает министерство образования и науки Грузии.

Информация о дате и месте тестирования абитуриенты могут найти в регистрационной системе на своей персональной странице. Уточняется, что отбор на большинство программ в этом году организован колледжами и в основном проводится в онлайн-формате с 23 августа до 19 сентября включительно.

"Благодаря проведенным министерством реформам, профессиональное образование в Грузии становится все более популярным. В этом году число желающих поступить в профучилища было беспрецедентным- до 19 тыс человек", - отмечает Sputnik Грузия.

Уточняется, что наибольшей популярностью в 2020 году пользуется профессия медсестры, IT программы, кулинария, безопасность труда и морской транспорт.