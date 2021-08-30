Театр Джигарханяна представит четыре премьеры

Театр Армена Джигарханяна покажет в новом сезоне четыре премьеры, в числе которых музыкальный спектакль для семейного просмотра. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Газаров.

По его словам, в новых спектаклях будут задействованы те рычаги, которые дает искусство: уровень репертуара, правильный выбор пьес и форм, сегодняшний язык. "Я настроен позитивно и решительно. У театра уже есть большие ресурсы, нам нужно только приумножить и развить их, чтобы вывести качество и уровень постановок на совершенно другую высоту", - сказал он.

Открытие сезона пройдет 3 октября - в день рождения легендарного актера, режиссера, педагога, народного артиста СССР Армена Джигарханяна (1935-2020), имя которого носит театр.