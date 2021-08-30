В ставропольских школах приступают к работе советники директоров по воспитанию

В общеобразовательных учреждениях в Ставрополе в сентябре приступят к работе советники директоров по воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новая должность появилась благодаря участию города в общероссийском пилотном проекте. Круг вопросов советника - воспитание и работа с детскими объединениями, передает "Ставропольская правда".

На прошлой неделе министр просвещения России Сергей Кравцов заявил на заседании президиума Госсовета, что с 1 сентября 2021 года приступят к работе 2,5 тыс советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. В новом учебном году советники по воспитанию появятся в школах 10 регионах, а в дальнейшем эта практика будет распространена на всю страну.