UFC сообщила, с кем сразятся Махачев и Волков на турнире в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведет поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в рамках турнира UFC 267. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице промушена в социальной сети Twitter.

В турнире UFC 267 также планируется два титульных боя. Ян Блахович сразится с Гловером Тейшейрой, а Алджэмейн Стерлинг - с Петром Яном.

Кроме того, на этом турнире российский боец Александр Волков встретится с поляком Марчином Тыбурой.

Напомним, турнир UFC 267 состоится в Абу-Даби 30 октября.