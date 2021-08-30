США окончательно покинули Афганистан

Вашингтон полностью вывел войска из Афганистана, сообщил на брифинге в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Он официально заявил "о завершении вывода ... войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", передает ТАСС.

Маккензи констатировал, что таким образом окончена длившаяся почти 20 лет миссия, начавшаяся в Афганистане вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник в руководстве запрещенного в России движения "Талибан", сообщает, что международный аэропорт Кабула полностью перешел под контроль талибов после того, как американские военные покинули его