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Ростовский дом "Гигант №1" не станет памятником культуры

Иллюстрация из книги Книга "Архитектурный путеводитель Юг России. Архитектура эпохи советского авангарда"
Иллюстрация из книги Книга "Архитектурный путеводитель Юг России. Архитектура эпохи советского авангарда"

Ростовский жилой дом "Гигант №1" не заслуживает охраны, - сообщил в своем аккаунте в соцсетях известный ростовский архитектор Артур Токарев.

Официально Донской комитет по охране объектов культурного наследия мотивирует такое решение тем, что здание не обладает историко-культурной ценностью, несмотря на то, что объект неоднократно был опубликован в книгах, в том числе в зарубежных, - передает "АиФ-Ростов".

Однако неофициально истинная причина отказа другая – это забота о жильцах дома. Никто из жильцов не платит за коммуналку больше, - уверен архитектор. Еще одна причина - перед открытым парадным двором дома нельзя было бы поставить торговые точки, если бы здание являлось памятником, - полагает Токарев.

Напомним, дом "Гигант №1" – один из самых крупных конструктивистских объектов Ростова, построенный по проекту ведущего ростовского архитектора Наумычева в 1929 году.

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