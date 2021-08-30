Ростовский дом "Гигант №1" не станет памятником культуры

Ростовский жилой дом "Гигант №1" не заслуживает охраны, - сообщил в своем аккаунте в соцсетях известный ростовский архитектор Артур Токарев.

Официально Донской комитет по охране объектов культурного наследия мотивирует такое решение тем, что здание не обладает историко-культурной ценностью, несмотря на то, что объект неоднократно был опубликован в книгах, в том числе в зарубежных, - передает "АиФ-Ростов".

Однако неофициально истинная причина отказа другая – это забота о жильцах дома. Никто из жильцов не платит за коммуналку больше, - уверен архитектор. Еще одна причина - перед открытым парадным двором дома нельзя было бы поставить торговые точки, если бы здание являлось памятником, - полагает Токарев.

Напомним, дом "Гигант №1" – один из самых крупных конструктивистских объектов Ростова, построенный по проекту ведущего ростовского архитектора Наумычева в 1929 году.