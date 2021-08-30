Водитель Lexus устроил ДТП с двумя пострадавшими в Махачкале

Четыре автомобиля попали в аварию в Махачкале, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В нем говорится, что накануне в 15:00, на ул. М. Ярагского, 27-летний местный житель, находившийся за рулем Lexus ISF, выехал на "встречку" и допустил столкновение с "Лада Гранта", а потом - с припаркованными у обочины Mercedec-Benz Е300 и BMW 750.

"В результате дорожно-транспортного происшествия предполагаемый виновник ДТП и 32-летний водитель автомашины "Лада Гранта" с различными телесными повреждениями доставлены в РКБ-2", - отметили в полиции.

Жизням пострадавших ничего не угрожает.

По данному факту собран материал для вынесения процессуального решения.