В Адыгее выпустят открытки с видами Майкопа

Управление культуры Майкопа запускает новый проект - авторские почтовые открытки с достопримечательностями столицы региона, - сообщили в ведомстве.

Майкоп охватило популярное движение посткроссинга - обмена почтовыми открытками между жителями разных уголков мира, в связи с чем Управлением культуры выпущены почтовые открытки с рисованными видами города. Они эксклюзивны, рисунки для них сделаны художником вручную, а на оборотной стороне каждой карточки имеется краткое описание достопримечательности города с выдержками из его истории, - передает "АиФ-Адыгея".

В тираж уже запущены 10 видов открыток, на которых - монумент "Единение и Согласие", мечеть, государственная филармония, железнодорожный вокзал, пивоваренный завод и солодовенный цех завода, а также главное отделение Почты России, здание гостиницы "Россия", доходный дом Каплановых и вид на горы из микрорайона Черемушки.

Еще несколько рисунков пока находятся в разработке, в скором времени они тоже будут воплощены в открытках: автор всех почтовых открыток - Егор Сергеев, художник проекта - Зоя Петрашева.