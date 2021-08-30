Совбез ООН одобрил резолюцию по Афганистану, Россия воздержалась

Совет безопасности ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую запрещенное в России террористическое движение "Талибан" исполнять обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для граждан Афганистана и иностранцев.

За документ проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались, передает РИА Новости.

В резолюции строжайшим образом осуждаются террористические атаки близ аэропорта Кабула 26 августа, указывается, что "Талибан" также осудил это нападение.

В документе сказано, что СБ ООН принимает во внимание сделанное талибами 27 августа заявление, в котором они дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за рубеж, могут покинуть страну в любое время, причем через любой пограничный переход, как по воздуху, так и по земле, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула, и не встретят никаких препятствий.

Совбез ООН "ожидает, что "Талибан" будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан".

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что РФ воздержалась от голосования, поскольку авторы резолюции проигнорировали ряд "принципиальных озабоченностей" Москвы.

"Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ) и "Исламское движение восточного Туркестана" (запрещена в РФ)", - указал дипломат.

Он уточнил, что Москва воспринимает это как "нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих".