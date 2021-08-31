Дагестанские тхэквондисты стали победителями первенства Европы

Дагестанские тхэквондисты в составе сборной России завоевали на европейском первенстве в Таллинне шесть медалей, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

Турнир проводился среди юношей в возрасте 12-14 лет и юниоров 17-21 года. Из шести завоеванных дагестанскими спортсменами медалей на соревнованиях четыре оказались высшей пробы.

Победителями первенства стали Азиза Гусейнова, Курбанмагомед Магомедов, Мавлуд Мустафаев, Али Алиев. Бронзовых медалей удостоились Хава Гусейнова и Нинаханум Магомедова.