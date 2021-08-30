Боевые знамена воинских частей времен войны доставили в Северную Осетию

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло в ходе закрытия военно-технического форума "Армия-2021" принял боевые знамена соединений и воинских частей, принимавших участие на территории республики в битве за Кавказ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На церемонии закрытия по указу президента России и приказу министра обороны военнослужащие 58 армии передали на хранение в Северную Осетию боевые знамена соединений и воинских частей, сражавшихся на осетинской земле в ходе битвы за Кавказ. От лица жителей республики исторические знамена принял врио главы республики Сергей Меняйло", - сказано в сообщении.

Доставленные в Северную Осетию боевые знамена передадут в республиканские музеи.

Также состоялась торжественная передача грамот Президиума Верховного Совета СССР и кратких исторических справок о боевом пути воинских частей.