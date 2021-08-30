Свыше 500 тыс дагестанских школьников получили выплаты к новому учебному году

Более 535 тыс школьников Дагестана получили по 10 тыс рублей по линии ПФР, сообщает пресс-служба учреждения.

"В Дагестане родители более 535 тыс дагестанских ребят уже получили президентскую выплату в размере 10 тыс рублей на подготовку ребенка к школе", –приводятся в сообщении слова главы Отдела назначения и перерасчета пенсии Пенсионного фонда Дагестана Патимат Абдурахмановой.

Отмечается, что выплата положена детям от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

"Если денежные средства еще не поступили – не стоит переживать. Они обязательно поступят на счет родителя, который был указан в заявлении. Подать само заявление на выплату можно еще до 1 ноября через портал Госуслуг или Пенсионный фонд", – добавила она.