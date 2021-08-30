Пятигорск примет "Машук" в октябре

XII Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" не отменен, но пройдет он позже обычного - в октябре, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Предполагаем провести форум в первой половине октября. Он будет проходить в офлайн-онлайн формате", - сказал Владимиров, добавив: окончательное решение будет приниматься исходя из эпидситуации, передает "Интерфакс".

"Если у нас не получится пригласить детей, мы хотим, чтобы 2 тыс участников прошло через этот форум, то тогда будем его проводить онлайн, как в прошлом году", - пояснил он.

Напомним, с 2010 года форум проводился в конце лета в Пятигорске, и лишь в минувшем 2020 году из-за пандемии коронавируса он впервые прошел в дистанционном формате.