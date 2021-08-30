В Китае назвали блюдо с "русским характером"

Пользователь китайского портала WeChat был восхищен, отведав шашлык. По его словам, приготовление этого блюда – непостижимая философия.

В этой связи он призвал не сравнивать шашлык и барбекю, так как первый "символизирует дерзость и отвагу русского народа". Даже "дождь и холод русских не пугают", если они решают выехать на природу, пояснил пользователь. "В России вкусно замариновать мясо – высшее мастерство", - отметил он.

В заключение, он отметил, то шашлык по-русски не любит суеты, здесь важны ловкие руки и зоркий взгляд, передает РИА Новости.