В Турции отдохнули 1,5 миллиона туристов из России

Полтора миллиона российских туристов провели отпуск в Турции с момента открытия авиасообщения в этом направлении, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24".

"Если говорить о зарубежных направлениях, то после открытия Турции 22 июня Турция - очевидный лидер: уже полтора миллиона туристов из России отдохнули в Турции", - пояснил он.

Говоря о наиболее популярных туристических направлениях в России, Горин отметил Крым и Кубань. Кроме того, по его словам, уже второй год среди лидеров также Калининградская область с маршрутом "Русская Балтика".