"Третью силу" официально представили в Грузии

Официальная презентации платформы "Третья сила" прошла в Грузии. В объединение вошли оппозиционные партии "Стратегия Агмашенебели", лидер которой Георгий Вашадзе и представил новую силу в Facebook, "Республиканская партия" и "Свободные демократы".

Вашадзе напомнил, что второго октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. "Выборы в местные органы власти по своему замыслу являются очень важными, однако у нынешних выборов есть особое значение для того, чтобы на самом деле начать процесс возрождения страны, а для строительства страны нужна третья сила", - цитирует политика ТАСС.

Оппозиционер пояснил, что пока грузинская политика образована фактически двумя полюсами - правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и "Единым национальным движением". Поэтому, считает он, ситуация зашла в тупик, для выхода из него и образована "Третья сила".