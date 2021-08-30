Вторая попытка Сергея Меняйло возглавить Северную Осетию намечена на 19 сентября

Президент Владимира Путин предложил на пост главы Северной Осетии три кандидатуры: председателя парламентского комитета Валерия Баликоева, врио главы РСО-А Сергея Меняйло и депутата Медею Элдзарову. Глава региона будет избран на заседании парламента 19 сентября.

Сергей Меняйло уже баллотировался в главы РСО-Алания в 2010 году. Тогда он занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ, но на малой родине бывал часто – Меняйло родился в Алагире. Тогда депутаты парламента Северной Осетии проголосовали за Таймураза Мамсурова, действующего главу республики. В парламенте за него отдали голоса 87% депутатов – 61 из 70 (коммунисты тогда заявили, что голосуют не против Мамсурова, они требовали всеобщих прямых выборов).

Мамсуров стал первым руководителем Северной Осетии, выбранным парламентом в июне 2005 года. Тогда депутатский корпус РСО-А состоял из 95 человек. По данным сайта парламента республики, его выбрали единогласно. Больше такого единодушия североосетинские депутаты не проявляли, хотя были к нему близки при голосовании за главу республики в сентябре 2015 года, когда Мамсуров подал в отставку после пребывания в должности два срока подряд. За депутата Госдумы Тамерлана Агузарова отдали голоса 98,5% депутатов – 66 из 67. Против был только один человек, но публично объяснять свою позицию он не стал. До сих пор фамилия этого депутата широкой общественности неизвестна.

Тамерлан Агузаров скоропостижно скончался 19 февраля 2016 года, проработав в должности пять месяцев. 8 сентября того же года на заседании парламента Северной Осетии главой был избран премьер-министр республики Вячеслав Битаров. За его кандидатуру проголосовало 56 депутатов из 61 парламента Северной Осетии (92% голосов).

Сергея Меняйло называют ключевым кандидатом на пост главы Северной Осетии. Единственно, о чем спорят наблюдатели, сможет ли он повторить рекорд Мамсурова 2005 года – или стопроцентного единодушия депутатского корпуса он не добьется? Выходца из силовых структур вице-адмирала Меняйло первые месяцы работы ассоциировали с экс-главой Дагестана, генералом-полковником милиции Владимиром Васильевым. Многие ожидали, что врио Северной Осетии будет проводить кадровую политику, построенную на приглашении ключевых чиновников из других регионов. Но этого не произошло. Назначения получили представители команд бывших глав Северной Осетии Александра Дзасохова и Таймураза Мамсурова.

Политолог Игорь Дулаев полагает, что нынешний североосетинский вариант назначения кадров предпочтительнее дагестанского. "Конечно, лучше, чтобы руководитель опирался на профессионалов, и не важно откуда они. Но если выбирать из двух вариантов - как у Васильева с его приглашением представителей Татарстана, или как у Меняйло, сделавшего ставку на местных чиновников, даже из команд позапрошлого и позапозапрошлого главы, - то пусть лучше работают местные, хорошо знающую специфику республики. Но кадровая скамейка в Северной Осетии узка. Так, Владимир Путин предложил на пост главы республики Валерия Баликоева, 1952 года рождения (в правительствах Дзасохова и Мамсурова он работал вице-премьером и министром экономики – прим. ред.) Я понимаю, что у северокавказской республики есть свои особенности, но о геронтократии в ней речь никогда не шла. Выдвижение чиновников, которым далеко за 60 лет, не может не порождать недоуменные вопросы", - заключил политолог.

Медея Элдзарова представляет в парламенте Северной Осетии КПРФ. Свою первую руководящую должность в правительстве Северной Осетии – заместитель министра юстиции – она получила в 1990-х. В 2009-2016 годах работала начальником Управления Министерства юстиции РФ по РСО-А. Среди наград имеет и медаль "Ветеран Министерства юстиции РФ".