Краснодар примет фестиваль Garage Screen Film Festival

Уже в нынешнюю пятницу, 3 сентября, в Краснодаре в центре современного искусства "Типография" стартует ежегодный фестиваль кинопрограммы Музея современного искусства "Гараж", который в этом году посвящен инклюзивности, а картины покажут истории людей с инвалидностью и затронут миграционную тематику.

На фестивале покажут как новые фильмы, так и уже ставшие классикой картины: документальную ленту "Париж горит" Дженни Ливингстон, драму "Море в огне" Джанфранко Рози, номинированный на премию "Оскар" "Звук металла" Дариуса Мардера, сербский "Оазис" Ивана Икича и другие ленты, - передает портал Юга.ру.

Фестиваль продлится по 30 сентября.