Педагоги техникумов в КБР будут получать доплаты за классное руководство

Около трехсот педагогов колледжей Кабардино-Балкарии (КБР) вскоре начнут получать федеральные доплаты за кураторство (классное руководство) в размере 5 тыс рублей, - сообщает пресс-служба главы республики.

"Ежемесячное денежное вознаграждение преподаватели госучреждений среднего профессионального образования, осуществляющие классное руководство или кураторство, будут получать с 1 сентября этого года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также выплаты коснутся педработников учреждений среднего профобразования, реализующих программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - говорится в сообщении.