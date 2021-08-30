Власти КЧР в 2022 году позовут в села республики новых учителей

В будущем 2022 году власти Карачаево-Черкесии выделят педагогам, выезжающим на работу в сельскую местность по программе "Земский учитель", свыше 23 млн рублей, - сообщает пресс-служба главы КЧР.

"В следующем году руководство КЧР привлечет на работу в села республики 22 педагогов, которые при переезде получат по 1 млн рублей. Также они получат единовременную региональную выплату в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Все участники программы отбираются на конкурсной основе, а основным критерием отбора является наличие среднего профессионального или высшего образования и возраст до 55 лет, в 2020 году в рамках этой программы штат сельских образовательных учреждений КЧР пополнили 27 учителей.