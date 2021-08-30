Министр иностранных дел Азербайджана встретился с новым сопредседателем МГ ОБСЕ от России
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Ховаева. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД АР.
Глава азербайджанского ведомства поздравил Игоря Ховаева с назначением.
Новый сопредседатель МГ ОБСЕ уточнил, что его визит имеет ознакомительный характер.
Джейхун Байрамов рассказал Игорю Ховаеву о текущем положении в регионе, мерах, реализуемых Азербайджаном на постконфликтном этапе, возможности нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права с ликвидацией фактора оккупации.
Кроме того, министр сообщил, что реваншистская позиция, которую занимает противоположная сторона, не имеет никаких перспектив, и необходимо, чтобы стороны воспользовались появившимися возможностями для сотрудничества.
Участники встречи обменялись мнениями о реализации положений, вытекающих из трехстороннего Заявления, и об осуществлении мер по укреплению доверия.
Вестник Кавказа
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