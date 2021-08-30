Тбилисский аэропорт снова признали одним из лучших в Европе

Тбилисский международный аэропорт снова, уже в восьмой раз подряд, попал в десятку лучших аэропортов Восточной Европы, - сообщает компания TAV Georgia.

Рейтинги воздушных гаваней Европы проводит Skytrax - влиятельная британская консалтинговая компания, которая исследует качество обслуживания в аэропортах и авиакомпаниях по всему миру с 1999 года. Церемония вручения премии компании World Airport Awards основана на оценке 550 аэропортов более чем 13 миллионами пассажиров из 106 стран со всего мира, - передает Sputnik Грузия.

В десятку лучших также вошли международные аэропорты Будапешта, Бухареста, Таллинна, Риги, Киева, Белграда, Братиславы, Загреба и Софии, - говорится в сообщении.