Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева в рамках Дней поэзии Вагифа посетили выставки в Шуше (ФОТО)

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили выставки "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" и "Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха", организованные Фондом Гейдара Алиева в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Как передает АЗЕРТАДЖ, сначала глава государства и первая леди ознакомились с выставкой под названием "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" в Шушинской художественной галерее.

Вошедшие в экспозицию картины и скульптуры отправляют гостей в путешествие в радостный и печальный, реальный и фантастический, явный и тайный, красочный и одноцветный мир. Основной источник вдохновения представленных работ - Карабах. Эта историческая земля Азербайджана со своей неповторимой атмосферой оказывала огромное влияние на мировоззрение художников и скульпторов многих поколений и течений.

На выставке, устроенной Фондом Гейдара Алиева, можно увидеть работы Боюкаги Мирзазаде, Тогрула Нариманбекова, Марал Рахманзаде, Надира Абдуррахманова, Микаила Абдуллаева, Уджала Хагвердиева, Мусеиба Амирова и других выдающихся азербайджанских художников. Важное место получили такие темы, как пейзажи, литераторы, ковры, скакуны, мугам Карабаха, победа в Отечественной войне Азербайджана. В экспозиции, куда вошли более 60 работ, представлены произведения народного художника Алтая Гаджиева "Меджлиси-унс", народного художника Саттара Бахлулзаде "Юхары Дашалты", заслуженного художника Инны Костиной "Богатство Карабаха", Лейлы Алиевой "Харыбюльбюль", скульптурные произведения Фаига Гаджиева "Карабахский скакун", Орхана Набизаде "Карабахская красавица" и другие.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили выставку "Снова в родном краю. Жемчужины искусства Карабаха" в Галерее ковроткачества в Шуше, отреставрированной и отремонтированной Фондом Гейдара Алиева. На выставке, созданной Азербайджанским национальным музеем ковра при оргподдержке Фонда Гейдара Алиева, представлены ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, национальная вышивка и костюмы, а также художественные образцы работы по металлу. Посетители могут увидеть и образцы ковров, входящих в коллекцию Национального музея истории Азербайджана.

В сообщении указано, что большая часть этих экспонатов, повторно выставленных на родине, во время Первой Карабахской войны были перевезены в Баку из Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра. На выставке можно ознакомиться с относящимися к различным регионам образцами карабахских ковров, высоко ценившихся на протяжении веков и входящих в число уникальных экспонатов зарубежных музеев и личных коллекций. Это и ковры с печатным узором, отражающие животноводческий образ жизни населения, и сотканные в профессиональных мастерских ковры с растительным орнаментом, и сюжетные ковры, представляющие городскую культуру, - "Варни", "Зили", "Челеби", "Лемпе", "Малыбейли", "Гасымушагы", "Аян меджлиси" и другие. Одним из наиболее интересных экспонатов является ковровый комплект "Лемпе" крупного размера, обладающий совершенной композиционной структурой и ярким колоритом.

В рамках Дней поэзии Вагифа Фонд Гейдара Алиева организовал в Шуше выставку "Память. Фотографическая история", которая повествует о древней истории, богатой культуре, живописной природе, традициях Азербайджана. В экспозицию также вошли фотографии, запечатлевшие зверства и разрушения, совершенные захватчиками в ныне освобожденных от оккупации районах и городах. Кроме того, на выставке можно увидеть фотографии, отражающие преступления, совершенные Арменией против мирного населения во время Отечественной войны Азербайджана.