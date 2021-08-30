Сила Каспия: уже 34 золотые медали на Паралимпиаде

Всего за пять дней летних Паралимпийских игр в Токио спортсмены из Каспийского региона уже завоевали почти 34 золотых медали. Летние Паралимпийские игры стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. 163 страны направили более 4500 спортсменов для участия в 539 соревнованиях в 22 видах. Как отмечает Caspian News, в Токио спортсменов отправили четыре страны Каспийского региона: Азербайджан, Иран, Казахстан и Россия. Туркменистан - единственное государство региона, которое не участвует в Паралимпийских играх в этом году.

Из России в Токио прибыла самая большая команда из 242 спортсменов, которые соревнуются под аббревиатурой ПКР (Паралимпийский комитет России) за медали в 19 из 22 спортивных дисциплин. На сегодняшний день российские спортсмены завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую медаль, заняв третье место в медальном зачете. В воскресенье россиянин Денис Гнездилов завоевал золото в толкании ядра, показав результат 11,16 м, что стало новым мировым рекордом. Другой рекорд установил пловец Дмитрий Черняев, который на финальном 100-метровом плавании брассом показал время 1 минута 31,96 секунды. России запретили использовать свой флаг и гимн во время международных спортивных мероприятий до 16 декабря 2022 года из-за допингового скандала.

На Паралимпийских играх этого года Азербайджан представлен 36 спортсменами, которые выступают в шести видах спорта, включая легкую атлетику, дзюдо, пауэрлифтинг, стрельбу, плавание и тхэквондо. На данный момент сборная Азербайджана завоевала девять золотых и четыре бронзовые медали. Дзюдоистка Дурсадаф Керимова завоевала девятую золотую медаль для Азербайджана. Сейчас страна занимает десятое место в медальном зачете.

Хотя Паралимпийский комитет Ирана возлагал большие надежды на Игры этого года, иранские паралимпийцы пока завоевали пять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. В состав делегации Ирана входят 62 спортсмена, представляющие десять видов спорта - это самая маленькая команда страны с момента отправки 40 человек в Сидней в 2000 году. В воскресенье дзюдоист Вахид Нури из Ирана завоевал золотую медаль. Это первая золотая медаль Ирана по дзюдо в истории Паралимпийских игр.

Сборная Казахстана уже вошла в историю, завоевав на данный момент четыре медали, в том числе одну золотую и три серебряные. Это лучший результат Казахстана на летних Паралимпийских играх. Дзюдоистка Зарина Байбатина принесла своей стране четвертую медаль после выхода в финал. Всего в Паралимпийских играх в Токио принимает участие 25 казахстанских спортсменов, выступающих в семи спортивных соревнованиях.

Как и Олимпийские игры, 16-е летние Паралимпийские игры были отложены на год из-за пандемии COVID-19. Поскольку в Токио по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, болельщикам не разрешается посещать места проведения мероприятия в соответствии с решением, санкционированным правительством Японии.