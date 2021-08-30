Севастопольские полицейские задержали юных вандалов

Севастопольские полицейские оперативно установили личности и задержали молодых людей, которые зажгли сигареты от вечного огня у памятника погибшим в Гражданской войне и сняли это на видео.

"Как оказалось, после вечерней прогулки двое 16-летних подростков прикуривали сигареты от пламени вечного огня, расположенного у подножия монумента, а их ровесница, посчитав это забавным, снимала происходящее на видео", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, передает "Интерфакс".

Молодые люди признались в содеянном и извинились перед севастопольцами. В отношении них составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство", которая предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс рублей или арест на срок до 15 суток. А вот девушке, разместившей видео в интернете, грозит от 30 до 100 тыс рублей штрафа.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на видео двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня и комментируют это. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Полицейские и следователи начали проверки, прокуратура города взяла их на контроль.