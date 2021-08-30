Две армянские компании уличили в махинациях при проведении техосмотров

Ширакское областное управление Службы нацбезопасности Армении раскрыло крупную махинацию двух лицензированных компаний, занимавшихся проведением техосмотра автомобилей, - сообщили в пресс-службе СНБ страны.

Руководители компаний в период с января 2020-го по июль 2021-го года подкупали граждан и получали от них выданные банком талоны для техосмотра, которые впоследствии представляли государственному уполномоченному органу в качестве талонов автомобилей, прошедших техосмотр, и получали средства из госбюджета, - передает Sputnik Армения.

В следствие таких действий в одном случае государству был ущерб в размере 93 млн драмов (почти $186 тыс), в другом компанией было присвоено 5,3 млн драмов (более $10 тыс).

По фактам хищений и махинаций возбуждено уголовное дело, ведется следствие, - говорится в сообщении.