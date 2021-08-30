На Ставрополье отменили и День края

Несмотря на выход на плато по заболеваемости новым коронавирусом, Ставропольский край не будет проводить никаких массовых мероприятий до начала октября из-за напряженной эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"До 1 октября никаких массовых мероприятий мы в крае проводить не будем", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона, передает "Интерфакс".

Так, отменено и празднование Дня Ставропольского края, которое традиционно проводится в сентябре.

"По поводу Дня края. Мы его планировали проводить, если мне память не изменяет, 25 числа. Оно точно будет отменено", - добавил губернатор.