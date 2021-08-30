Замглавы ЦПЭ служил с фальшивым дипломом в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии открыто уголовное дело против заместителя начальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по республике, подозреваемого в покупке и использовании заведомо фальшивого официального документа, предоставляющего определенные права. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по КБР.

Как установило следствие, подозреваемый, стремясь служить в органах внутренних дел, купил поддельный диплом с заведомо ложными данными об окончании им государственного университета по специальности "Бухгалтерский учет".

"Будучи осведомленным, что приобретенный им диплом является подложным, подозреваемый в июне 1995 года написал заявление о приеме на работу в органы внутренних дел. Пройдя процедуры согласования он был принят на службу", - отметили в управлении.

Затем мужчина продолжил скрывать, что его диплом фальшивый и никакого высшего образования он не получал. В итоге он несколько раз был назначен на различные руководящие посты в системе ГУ МВД по республики, дослужившись в конце концов до замначальника ЦПЭ МВД по Кабардино-Балкарии.

Расследование дела продолжается.