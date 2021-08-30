Астраханские власти сняли часть антиковидных ограничений

Власти Астраханской области ослабили ряд введенных ранее антикоронавирусных ограничений, - сообщает пресс-служба главы региона.

"Принято решение снять с кафе и ресторанов ограничения по времени работы и отменить обязательное требование QR-кода с посетителей открытых площадок, веранд и террас. При этом сохраняется требование по рассадке гостей - не более четырех человек за одним столиком", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На смягчение требований власти пошли не из-за снижения числа заболевших, а в связи с тем, что сфера общественного питания в Астраханской области больше других пострадала от ограничений, и, несмотря на рост, оборот средств отрасли так и не вернулся к допандемийным значениям.

Также в регионе отменяется запрет на работу детских развлекательных и игровых площадок в помещениях при условии, что на одного ребенка будет приходиться не менее четырех квадратных метров пространства.