Житель Ставрополья 10 дней прятал дома тело убитого им друга

Житель Кочубеевского округа приговорен к 8 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью своего приятеля, от которого тот в итоге умер. Такое сообщение распространила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В судебном заседании было установлено, что злоумышленник в апреле текущего года, находясь по месту своего жительства, избил знакомого мужчину кулаком и деревянным бруском, нанеся тяжкий вред здоровью потерпевшему, из-за которого тот умер.

После совершения преступления подсудимый прятал тело у себя дома на протяжении 10 дней, пока его не обнаружили сотрудники полиции.

Приговор суда не вступил в законную силу, пишет "Сайт Ставрополя 1777".