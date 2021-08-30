В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей погибли при ударе США в Кабуле

В детском фонде Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) рассказали, сколько детей погибли в результате удара ВС США в Афганистане.

Как отметил в ходе своего выступления по видеосвязи представитель ЮНИСЕФ в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара стали 7 детей. "По подтвержденной информации из открытых источников, [погибли] семь детей", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 26 августа у аэропорта Кабула произошел теракт. По данным СМИ, первый взрыв, предположительно, совершил террорист-смертник, второй прогремел из-за бомбы в машине. В результате погибли более 200 человек, большая часть из которых - афганцы. Также взрывы унесли жизни 13 американских военных. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ). После этого президент США Джо Байден отдал приказ нанести удары по лидерам и объектам группировки.