Владимиров: ситуация с коронавирусом на Ставрополье стабилизировалась

Ставропольский край вышел на плато по коронавирусу, темпы прироста числа зараженных стабилизировались, - заявил сегодня глава региона Владимир Владимиров.

"Мы остановились на высоких цифрах, вышли на плато. Да, оно очень высокое, на 120 человек выше, чем то плато, на которое мы выходили зимой, но, тем не менее, темпы прироста остановились", - рассказал Владимиров в ходе "Прямой линии" с жителями региона, передает "Интерфакс".

О выходе на плато говорит и нагрузка на ковидный коечный фонд – регион поднимался до 3200 занятых коек, сейчас их 2500, - пояснил глава региона.

Всего в крае для оказания помощи зараженным коронавирусом задействовано 4 тыс 86 инфекционных коек, 30% из них уже свободны, - добавил губернатор края.