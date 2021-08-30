Открыто уголовное дело против электросамокатчика, сбившего девочку в Сочи

В Краснодарском крае открыто уголовное дело против 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку (ч.1 ст.118 УК РФ): он сбил ее на электросамокате. Такое сообщение опубликовано на сайте СКР.

Как установило следствие, вечером 22 августа подозреваемый, двигаясь на личном электросамокате в Сочи, сбил малолетнюю девочку, получившую перелом лобной кости.

Мужчина признал вину, он готов оказать пострадавшей помощь в лечении и реабилитации.

Напомним, ранее местные СМИ писали, что житель Сочи на электросамокате сбил ребенка и попытался уехать с места инцидента, но его догнал отец девочки и очевидцы.