Трехлетняя девочка утонула в ручье у дома в Армении

Тело девочки в возрасте трех лет найдено в ручье в Варденисе (Гегаркуникская область), сообщили в Следственном комитете Армении.

"Инцидент произошел в Варденисе. Ребенок упал в ручей, протекающий рядом с домом. Завтра Следственный комитет обнародует более подробную информацию", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, трагедия случилась днем 27 августа. В городской отдел полиции из гарнизонного госпиталя поступил сигнал о том, что к ним привезли тело малышки.

Позже мать погибшей рассказала полицейским и следователям, что трехлетняя девочка упала в ручей, протекающий во дворе дома, и утонула.

Следователь назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.