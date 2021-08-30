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В УЕФА объяснили, почему "Спартак" будет играть в Лиге Европы отдельно от остальных

В УЕФА объяснили, почему &quot;Спартак&quot; будет играть в Лиге Европы отдельно от остальных

Московский "Спартак" будет проводить домашние встречи в Лиге Европы по средам из-за отсутствия гарантии со стороны столичных властей о предотвращении столкновений в городе в день матча.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС.

Ранее "УЕФА уведомлял "Спартак", "Локомотив" и Российский футбольный союз (РФС) в преддверии жеребьевки о том, что проводить матчи в соответствии с календарем Лиги Европы позволят только гарантии властей Москвы об отсутствии беспорядков в день матча. В том случае, если возможность столкновений сохраняется, "Спартак" и "Локомотив" играть в один день не могут. В связи с этим матчи "Спартака" были перенесены с четверга на среду.

Напомним, "Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с "Наполи" (Италия), "Лестером" (Англия) и "Легией" (Польша). "Локомотив" встретится с "Лацио" (Италия), "Марселем" (Франция) и "Галатасараем" (Турция).

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Вестник Кавказа

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