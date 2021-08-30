Ближневосточный министерский "квартет" может собраться на ГА ООН

Россия предложила в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН созвать министерскую встречу ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС и ООН), - заявила сегодня на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Выступаем за перезапуск прямых палестино-израильских переговоров, ведущих к удовлетворению законных чаяний палестинцев о независимом государстве со столицей в Восточном Иерусалиме и обеспечению понятных озабоченностей израильтян по национальной безопасности. Отводим особую роль в содействии решению этой задачи ближневосточному "квартету", остающемуся единственным международно признанным механизмом сопровождения палестино-израильского урегулирования", - сказала она, передает ТАСС.

Евстигнеева призвала коллег по "четверке" положительно отреагировать на инициативу, поскольку в регионе сохраняется риск перерастания столкновений в приграничных районах сектора Газа в полномасштабные боевые действия.