Правительство упростит трудоустройство мигрантов в России

Правительство России приняло решение, которое значительно упростит процесс трудоустройства мигрантов. Такое сообщение распространено по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при Кабмине секретариатом вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Документ разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Его принятие позволит оптимизировать процесс получения иностранными гражданами СНИЛС, что в свою очередь упростит для них процедуру трудоустройства на территории России", - цитирует его ТАСС.

С помощью программного обеспечения, созданного Минцифры РФ, часть миграционных процедур, обязательных для начала трудовой деятельности в России, можно будет осуществить до въезда на территорию РФ. Иностранцы и лица без гражданства должны будут пройти регистрацию в так называемой "Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", сокращенно ФГИС ЕСИА.

Тогда заявление в Пенсионный фонд России об открытии индивидуального лицевого счета будет подано через единый портал государственных и муниципальных услуг автоматически, сразу после пересечения границы, и мигранты смогут получать СНИЛС буквально по приезде в РФ.

Нововведение упростит и ускорит старт трудовой деятельности мигрантов в России и поможет сокращению нелегального трудоустройства.

Изменения должны начать действовать с 1 января 2022 года.