Оператор "Северного потока-2" может обжаловать решение немецкого суда

Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG может обжаловать решение германского суда об отказе исключить трубопровод из-под газовой директивы Евросоюза, сказано в отчете "Газпрома" по МСФО.

"25 августа 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования", - цитирует его ТАСС.

Ранее компания заявляла лишь, что приняла решение суда к сведению и планирует оценить его. Вопрос об обжаловании не ставился.

Напомним, в мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору в освобождении от требований обновленной европейской Газовой директивы.