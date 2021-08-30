Главная » Новости

Оператор "Северного потока-2" может обжаловать решение немецкого суда

Оператор &quot;Северного потока-2&quot; может обжаловать решение немецкого суда

Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG может обжаловать решение германского суда об отказе исключить трубопровод из-под газовой директивы Евросоюза, сказано в отчете "Газпрома" по МСФО.

"25 августа 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования", - цитирует его ТАСС.

Ранее компания заявляла лишь, что приняла решение суда к сведению и планирует оценить его. Вопрос об обжаловании не ставился.

Напомним, в мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору в освобождении от требований обновленной европейской Газовой директивы.

1080 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!