Ильхам Алиев в Шуше: черные страницы азербайджанской истории остались позади

Азербайджанский народ восстановил историческую справедливость, и черные страницы для него остались позади. Об этом заявил на открытии Дней поэзии Вагифа, организованных Фондом Гейдара Алиева впервые после освобождения города Шуша от оккупации, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Церемония прошла перед мавзолеем великого азербайджанского поэта, государственного деятеля, визиря Карабахского хана Моллы Панаха Вагифа, в ней также приняла участие первая леди Мехрибан Алиева.

Выступая на мероприятии, президент подчеркнул, что это знаменательный день в жизни страны и поздравил весь азербайджанский народ.

Он напомнил, что мавзолей Вагифа, так же, как и остальные азербайджанские исторические памятники на оккупированных землях, подвергся вандализму, а теперь он полностью восстановлен, накануне прошло его второе открытие.

"Как вам известно, решение о возведении в Шуше мавзолея Моллы Панаха Вагифа принял великий лидер Гейдар Алиев. По его инициативе 14 января 1982 года здесь в снежную, морозную погоду состоялось открытие этого мавзолея. Это было не рядовое событие, потому что в то время Шуша была частью Нагорно-Карабахской автономной области", - уточнил Ильхам Алиев.

Президент напомнил, что на протяжении долгих лет представители Армении стремились представить Шушу как армянский город, несмотря на то, что для этого не было никаких исторических и культурных оснований. "Необходимо также учесть, что Молла Панах Вагиф был не только поэтом, но и в то же время визирем Карабахского хана. В советское время подход советской идеологии, советского правительства к истории был таков, что ханства преподносились как черное пятно в истории. Несмотря на все это, благодаря воле и решимости великого лидера этот мавзолей был возведен, и сегодня еще раз подтверждается, что Шуша - это азербайджанский город", - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев сказал, что во время оккупации города вандалы разрушили все исторические и культурные памятники, включая и мавзолей Вагифа. Он отметил, что оккупация Шуши стала большой трагедией азербайджанского народа, так как Шуша - это очаг азербайджанской культуры, венец Карабаха, она имеет важное символическое значение в истории Азербайджана. Глава государства отметил, что после оккупации Шуши были захвачены другие районы и города, так как стратегическое значение Шуши для Азербайджана было утрачено, и противник, воспользовавшись этим, спустя несколько дней, а именно в мае 1992 года, оккупировал и Лачин, а еще через год, в апреле 1993 года, - Кельбаджар, в результате чего между Нагорно-Карабахской автономной областью и Арменией появилась географическая связь. В этот момент поражение Азербайджана было неизбежно, если учесть, что тогда в Азербайджане был хаос, отсутствовала регулярная армия, вспыхнуло гражданское противостояние.

"Потеря Шуши дала толчок потере других районов. Но мы, азербайджанский народ, никогда и не думали мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, любой ценой освободим все оккупированные земли, в том числе Шушу", - напомнил президент.

"Как вам известно, переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата. Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров. Потому что нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением. Старались представить эту ситуацию, то есть, замороженный конфликт как безальтернативный вариант. У нас же было абсолютно другое мнение, и я этого никогда не скрывал. Я говорил, что если этот вопрос не будет решен мирным путем, то мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. Все нормы и принципы международного права признают за нами это право. Это право нам дают Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость. Мы добились этого", - констатировал он.

Глава государства пояснил, что Шуша - это азербайджанский город, его основал в 1752 году, как известно, Панахали хан, и в следующем году будет торжественно отмечаться 270-я годовщина города Шуша. Ильхам Алиев отметил, что, невзирая на оккупацию, Шуша сумела сохранить азербайджанский дух, и любой, кто приезжает в Шушу, это чувствует. Президент отметил, что даже будучи практически разрушенной, даже подвергшись вандализму во время оккупации Шуша сохранила свои дух и стать, она не склонилась перед противником и не сломилась, ожидая освободителей, которые должны были прийти - и пришли.

"Мы пришли как народ-победитель. Не путем переговоров, не в результате каких-то уступок, которые могли быть сделаны со стороны Армении, а проливая кровь на поле боя, давая шехидов, проявив самоотверженность, мы восстановили свою территориальную целостность и национальное достоинство", - сказал президент.

По его словам, 44-дневная Отечественная война Азербайджана - это славная история азербайджанского народа, которая будет жить вечно, потому что у нее нет аналогов в истории.

Глава государства заявил, что сегодня Шуша возрождается, в этом направлении реализуются практические шаги. "После войны я в первый раз приехал в Шушу 14 января этого года. Эта дата была выбрана неслучайно. Потому что 39 лет назад в этот день здесь с участием великого лидера был открыт мавзолей Вагифа, и мой приезд сюда именно 14 января имел большой символический смысл. Одним из моих первых указаний в мой первый приезд сюда было восстановление мавзолея Вагифа, потому что вандалы разрушили, снесли этот мавзолей. Они разрушили барельеф Вагифа внутри мавзолея, надгробие. То есть, они совершили свойственный им вандализм, так же, как мы являемся свидетелями этого на всех освобожденных землях. Восстановление мавзолея взял на себя Фонд Гейдара Алиева, и сегодня перед этим мавзолеем мы даем старт Дням поэзии Вагифа. Были восстановлены и Дни поэзии Вагифа, и фестиваль Харыбюльбюль. В мае этого года мы с большим вдохновением провели этот фестиваль, восстановили эту историю", - уточнил он.

Президент пояснил, что в ходе его первой поездки были даны все требующиеся указания в связи с восстановлением города Шуша, и за семь месяцев была проделана уже очень большая работа, которую отмечают те, кто приезжает в Шушу во второй-третий раз, хотя город все-таки еще остается в разрушенном состоянии.

Ильхам Алиев задался вопросом, почему оккупанты, если считали Шушу армянским городом, оставили ее в настолько разрушенном состоянии, не построив ни одного здания, кроме трех-четырех вилл армянских чиновников, зато уничтожив все исторические постройки.

"Восстановление города Шуша началось с 14 января, и за короткий срок проделана большая работа. В первую очередь проложена дорога. В каком состоянии находилась Дорога Победы, по которой вы сейчас приехали, мы увидели 14 января. Мы приехали из Физули примерно за 2,5-3 часа. Была морозная, снежная погода, дороги не было, была утопающая в грязи тропа, покрытая льдом. А сейчас уже построена асфальтовая дорога, и это - Дорога Победы. Прокладывается и магистральная дорога. Из города Физули строится магистральная дорога, включая тоннели, это будет более короткий путь", - сказал президент Азербайджана.

Он обратил внимание, что уже решена одна из самых важных задач: восстановлено электрическое хозяйство Шуши, высоковольтные линии в город протянуты из Физули, возведена подстанция. "Покидая Шушу, враг взорвал водные линии Шуши. Мы восстановили подачу воды в Шушу. Сейчас вода в Шушу поступает из двух источников. Был дан старт восстановлению исторических памятников города Шуша. Уже восстановлен мавзолей Вагифа. Восстановлен разрушенный армянами бюст Вагифа, вчера состоялось его второе открытие. Идут ремонтно-восстановительные работы в трех мечетях. Ремонт мечети Юхары Говхерага, можно сказать, завершается. Были даны указания, связанные с ремонтом мечетей Саатлы и Ашагы Говхерага. Ремонт этих мечетей также взял на себя Фонд Гейдара Алиева. Был восстановлен родник Натаван, сейчас там идет вода. Оккупанты осушили все 17 из семнадцати родников. Если это был армянский город, то почему вы осушили эти родники? После этого был сдан в пользование отель "Харыбюльбюль", в мае-июне он уже принял первых гостей", - перечислил глава государства.

Кроме того, он рассказал и о других шагах. Так, были доставлены расстрелянные оккупантами бюсты Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, теперь они установлены на центральной площади. Накануне же состоялся очередной этап возрождения города Шуша: вновь были открыты мавзолей Вагифа, бюст Вагифа, установлен памятник Узеиру Гаджибейли, также разрушенный захватчиками, было дано указание о восстановлении разрушенного оккупантами дома Узеира Гаджибейли.

Глава государства поведал, что накануне он вместе с Поладом Бюльбюль оглы и его сыном, внуком Бюльбюля, отметили открытие дома Бюльбюля. "Полад восстановил дом своего отца, сейчас в нем создан прекрасный музей. Вчера вновь распахнул двери перед гостями после капитального ремонта отель "Карабах". В каком состоянии находился отель "Карабах" в период оккупации, мы увидели после оккупации. Работали всего 2 этажа, не было ни воды, ни света. Находился в ужасающем состоянии, в разрушенном состоянии. Эта кадры имеются. Он тоже был восстановлен. Новый отель будет пятизвездочным. Там будет 150 номеров. В настоящее время в отеле "Карабах" и "Харыбюльбюль" имеются 150 номеров. Будут 300 номеров, большой конференц-зал и места для проведения мероприятий", - отметил он.

Ильхам Алиев уточнил, что место для пятизвездочного отеля также выбрал он сам: здесь противник строил здание для так называемого "парламента" так называемой, несуществующей, "Нагорно-Карабахской республики" - чтобы задеть Азербайджан. "Фундамент этого здания был уже заложен и была завершена каменная кладка. По моему указанию это дьявольское гнездо было полностью разрушено", - пояснил глава государства.

"Самым важным мероприятием вчера была закладка фундамента нового жилого комплекса. Этот жилой комплекс будет построен на основе генерального плана города Шуша. Генеральный план города Шуша утвержден, и это очень детальный, прекрасно разработанный план. На первом этапе там планируется построить 25 жилых зданий – 3-х, 4-х и 5-этажных зданий, чтобы граждане начали возвращаться в Шушу", - рассказал он.

"Эти комплексные мероприятия показывают, что возрождение Шуши идет быстрыми темпами, шушинцы возвращаются в Шушу. Они группами посещают родной город, в то же время в уже открытых здесь объектах шушинцы обеспечиваются работой. Таким образом, мы вновь возродим Шушу", - заверил Ильхам Алиев.

Он напомнил, что около 40 лет назад на этом месте стоял его отец, а сам он стоял на другой стороне, когда в морозную, снежную погоду открывался мавзолей Вагифа. Затем 29 июля 1982 года он посетил вместе с отцом Шушу во второй раз, когда проводились Дни поэзии Вагифа. "А сегодня мы во второй раз отмечаем открытие мавзолея Вагифа. Когда проводились Дни поэзии Вагифа, моему отце было 59 лет. Сегодня мне 59 лет. Некоторые могут посчитать, что это случайность, но я считаю, что это имеет большой символический смысл. История повторяется. Черные страницы азербайджанской истории остались уже позади и мы вновь задышали", - подчеркнул глава государства.

По его словам, во время оккупации многие, в том числе бывшие вынужденные переселенцы, и в целом весь азербайджанский народ, в том числе и он сам, часто думали, что в мире нет справедливости - иначе они не оказались бы в таком положении. "Но жизнь показала, что справедливость есть, просто надо быть терпеливым, надо быть стойким, надо верить в справедливость и стараться добиваться справедливости, идти к цели. Для того, чтобы восстановить справедливость, необходимо продемонстрировать самоотверженность. Сегодня все мы и в сердце, и открыто говорим, что да, справедливость есть, справедливость восстановлена. Сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно. Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть о Шуше, я сказал, что Шуша уже свободна. И это правда. Мы собрались в свободной Шуше. Я говорил, что мы вернулись в Шушу. И это тоже правда. Уже проводятся и будут проводиться фестивали, дни поэзии, культурные и многие другие мероприятия. Я говорил, что мы возродим Шушу. И это происходит, мы возрождаем Шушу. Да здравствует Шуша! Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!" - заключил Ильхам Алиев.