Задержанный житель Карачаево-Черкесии покушался на жизнь полицейского

Карачаево-черкесские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, ранившего полицейского, - сообщает следственное управление СК по региону.

В дежурную часть ОМВД России по Черкесску от работников одной из организаций города поступило сообщение о том, что на его территории находится подозрительный посторонний мужчина.

"На место выехал сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Черкесску. В целях установления личности полицейский посадил задержанного в служебный автомобиль, чтобы доставить его в отдел. В пути подозреваемый нанес оперативнику ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В отношении жителя станицы Сторожевая возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, решается вопрос об избрании для него меры пресечения, - говорится в сообщении СК региона.