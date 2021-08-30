Африканские ученые нашли новый "скоростной" штамм коронавируса

Ученые из ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса, также распространяющийся со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта", - пишет сайт medRxiv.

В мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке, - передает РИА Новости.

Появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.

"Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления штаммов "альфа", "бета" и "гамма", - говорится в материалах исследования.