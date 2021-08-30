В Узбекистане заработает новый телеканал изучения иностранных языков

Власти Узбекистана приняли решение о создании на базе телеканала Oilaviy нового иноязычного телерадиоканала Foreign Languages, который заниматься популяризацией изучения иностранных языков.

Сетка вещания нового канала будет состоять из научно-популярных, документальных и художественных фильмов, которые помогут учащимся овладеть иностранными языками, также на канале будут транслироваться учебные, игровые и развлекательные программы, в подготовке которых примут участие квалифицированные специалисты, - передает Sputnik Узбекистан.

Также канал будет освещать внедрение общепризнанных программ и учебников для обучения иностранным языкам на всех уровнях образования и помогать в развитии современных языковых навыков учителей.

Новый телеканал будет транслировать узбекские программы на иностранных языках 24 часа в сутки, а для онлайн-обучения иностранным языкам на нем отводится не менее трех часов эфирного времени в день.

Напомним, сейчас в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана работают 14 центральных, а также 12 территориальных телеканалов.