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Беспокойное море сыграло злую шутку с купальщиками в Избербаше

Беспокойное море сыграло злую шутку с купальщиками в Избербаше

Дагестанские спасатели ищут двоих купальщиков, которых унесло в Каспийское море, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"К нам поступило сообщение, что в Избербаше на необорудованном пляже тонули три человека. Одного удалось спасти, поиски двух других продолжаются", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Море в регионе сейчас неспокойное, и отдыхающим рекомендуется быть крайне осторожными, - предупредили спасатели.

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