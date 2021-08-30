Беспокойное море сыграло злую шутку с купальщиками в Избербаше

Дагестанские спасатели ищут двоих купальщиков, которых унесло в Каспийское море, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"К нам поступило сообщение, что в Избербаше на необорудованном пляже тонули три человека. Одного удалось спасти, поиски двух других продолжаются", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Море в регионе сейчас неспокойное, и отдыхающим рекомендуется быть крайне осторожными, - предупредили спасатели.