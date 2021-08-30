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Дошкольник скончался от Covid-19 в Тбилиси

Дошкольник скончался от Covid-19 в Тбилиси

Шестилетний ребенок умер от коронавируса в Тбилиси. Об этом рассказала медицинский директор Тбилисской детской клиники имени Цицишвили, куда был госпитализирован малыш, - Майя Чхаидзе.

По ее словам, пациента привезли в клинику 27 августа в крайне тяжелом состоянии. Изначально у ребенка был ряд серьезных хронических заболеваний, а во время домашнего лечения Covid-19 у него появились судорожные приступы.

"Сразу после поступления его пришлось перевести на аппарат искусственного дыхания. У ребенка было несколько заболеваний: церебральный паралич, эпилепсия, отсталость психомоторной сферы", - приводит слова медика Sputnik Грузия.

Чхаиде уточнила, что на фоне ковида у малыша развился септический шок, от которого он скончался

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