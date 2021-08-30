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МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытых границах для афганских беженцев

МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытых границах для афганских беженцев

Узбекистан не открывал границу для беженцев из Афганистана, такое сообщение распространило министерство иностранных дел.

В нем указано, что в данный момент граница закрыта, пересечь ее через КПП "Термез" невозможно, эвакуация иностранцев и граждан Афганистана транзитом осуществляется только воздушным путем.

"Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что на протяжении последних 12 дней Ташкент оказал содействие ряду государств в рамках гуманитарных операций по эвакуации их граждан из Афганистана, они прибывали в Узбекистан и отбывали из него только по воздуху.

В ведомстве заверили, что Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев.

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Вестник Кавказа

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