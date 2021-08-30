МИД Узбекистана опроверг сообщения об открытых границах для афганских беженцев

Узбекистан не открывал границу для беженцев из Афганистана, такое сообщение распространило министерство иностранных дел.

В нем указано, что в данный момент граница закрыта, пересечь ее через КПП "Термез" невозможно, эвакуация иностранцев и граждан Афганистана транзитом осуществляется только воздушным путем.

"Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что на протяжении последних 12 дней Ташкент оказал содействие ряду государств в рамках гуманитарных операций по эвакуации их граждан из Афганистана, они прибывали в Узбекистан и отбывали из него только по воздуху.

В ведомстве заверили, что Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев.