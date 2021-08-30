С первым днем осени в КЧР придут дожди и грозы

Уже завтра в Карачаево-Черкесии ожидаются неблагоприятные погодные условия, - говорится в штормовом предупреждении, объявленном ГУ МЧС России по КЧР.

" 31 августа, а также 1-2 сентября местами в регионе ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 м/с. На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Непогода может стать причиной ЧС и происшествий муниципального характера, связанных с подтоплением низменностей, повреждением дамб, порывами линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, а также гибелью сельхозкультур, - добавили в региональном МЧС.